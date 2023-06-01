Фотографа Ирину Хожаинову назначили и.о. главы департамента культуры и туризма в Липецке

Новым руководителем липецкого департамента культуры и туризма стала Ирина Хожаинова Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке известного фотографа Ирину Хожаинову назначили исполняющим обязанности главы департамента культуры и туризма. Новый руководитель приступила к обязанностям с 30 мая, сообщили в пресс-службе мэрии.

Ранее пост председателя занимал Иван Хромых. Теперь бывший начальник возглавляет «Централизованную библиотечную систему».

Ирина Хожаинова родилась в областном центре в 1986 году. Липчанка училась в педагогическом университете родного города. В 2009 получила диплом по специальности «Отечественная история».

Женщина занимается фотографией, организовывает выставки и участвует в творческих конкурсах. С 2021 года работала куратором и исполнительным директором в липецкой галерее современного искусства «Буксир».