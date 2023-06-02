Баня сгорела на площади в 60 квадратов в селе Кореневщино под Липецком

В Липецкой области за сутки сгорели две бани Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Вечером минувшего четверга, 1 июня, пожар случился в Добровском районе Липецкой области. В селе Кореневщино на улице Сосновая вспыхнула каркасно-щитовая баня с утеплителем. В диспетчерскую спасателей позвонили в 21:47.

С пламенем боролись два расчета МЧС. Также на месте происшествия помогали два добровольца. Пожарным удалось сохранить стоящий рядом дом. Баня сгорела полностью. К счастью, никто не пострадал.

В тот же день в поселке Лев Толстой на улице Красноармейская воспламенилась еще одна парильня. Постройку тушили два пожарных расчета, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Пламя полностью уничтожило баню площадью 28 квадратных метров. Пострадавших нет.