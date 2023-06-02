В Липецке во время ремонта в театре Толстого спустя 20 лет нашли советскую фреску «сграффито»

В Липецком драмтеатре нашли советскую фреску Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

Во время реконструкции в Липецком драмтеатре имени Толстого нашли советскую фреску. Рабочие снимали гипсокартон в фойе второго этажа и увидели роспись в стиле «сграффито». Последний раз здание ремонтировали около 20 лет назад. Именно тогда специалисты и закрыли стену с художеством.

– Теперь руководителям ремонтного проекта предстоит решить, можно ли вписать фреску в современный дизайн театра, – сообщили в пресс-службе правительства.

Автор эскиза – художник Константин Эдельштейн Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

Технику «сграффито» часто использовали в советском монументальном искусстве. Изображение сначала выбивали на цветной штукатурке, а после прописывали как фреску. Стиль напоминает наскальные рисунки и эпоху античности.

На сегодняшний день сохранилось не так много росписей в этой технике. В 90-е годы большинство произведений закрасили или разрушили. Поэтому липецкую находку можно назвать уникальной. Над эскизом фрески работал художник Константин Эдельштейн.