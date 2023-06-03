Рецидивист из Липецка обокрал сейф в грязинском магазине автозапчастей на 30 тысяч

Липчанин выкрал из сейфа магазина 30 тысяч рублей Фото: принтскрин видео.

В Грязях Липецкой области обокрали магазин автозапчастей. Инцидент произошел 26 мая. Неизвестный зашел в торговую точку и остановился возле прилавка, якобы осматривая товары. В какой-то момент продавщица отошла от кассы, чтобы проконсультировать другого клиента. Нарушитель только этого и ждал.

Мужчина аккуратно отодвинул тумбочку и взял лежащий рядом с сейфом ключ. Злодей быстро открыл тайник, забрал оттуда 30 тысяч рублей и поспешил на выход. Воришка потратил все на личные нужды. Только одного не предусмотрел плут – видеонаблюдение.

Полицейские просмотрели записи с камер и нашли подозреваемого. Им оказался 35-летний безработный рецидивист из Липецка, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Как оказалось, житель областного центра специально приехал в соседний город за «легкими» деньгами.

На данный момент липчанин находится под подпиской о невыезде. Правоохранители завели уголовные дела по части 2 статье 158 УК «Кража». Горожанину грозит до пяти лет колонии.