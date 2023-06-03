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НовостиПроисшествия3 июня 2023 8:17

Рецидивист из Липецка обокрал сейф в грязинском магазине автозапчастей на 30 тысяч

Подозреваемому грозит до пяти лет колонии
Алина ПАЛАГИНА
Липчанин выкрал из сейфа магазина 30 тысяч рублей

Липчанин выкрал из сейфа магазина 30 тысяч рублей

Фото: принтскрин видео.

В Грязях Липецкой области обокрали магазин автозапчастей. Инцидент произошел 26 мая. Неизвестный зашел в торговую точку и остановился возле прилавка, якобы осматривая товары. В какой-то момент продавщица отошла от кассы, чтобы проконсультировать другого клиента. Нарушитель только этого и ждал.

Мужчина аккуратно отодвинул тумбочку и взял лежащий рядом с сейфом ключ. Злодей быстро открыл тайник, забрал оттуда 30 тысяч рублей и поспешил на выход. Воришка потратил все на личные нужды. Только одного не предусмотрел плут – видеонаблюдение.

Полицейские просмотрели записи с камер и нашли подозреваемого. Им оказался 35-летний безработный рецидивист из Липецка, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Как оказалось, житель областного центра специально приехал в соседний город за «легкими» деньгами.

На данный момент липчанин находится под подпиской о невыезде. Правоохранители завели уголовные дела по части 2 статье 158 УК «Кража». Горожанину грозит до пяти лет колонии.