Четыре тысячи человек приняли участи в пятом Липецком полумарафоне

Фото: правительство Липецкой области Фото: Предоставлено

Около четырех тысяч человек приняли участи в пятом Липецком полумарафоне. Он прошел в областном центре 4 июня. На соревнование приехали атлеты из 181 города 33 регионов России. Самому младшему бегуну исполнился один год, самому старшему – 82.

Как отметили в региональном правительстве, всего было 12 забегов. Первыми в 7:30 стартовали участники дистанции в 42,2 км (перенос марафона с осени 2022 года). Далее бежали дети, взрослые и выпускники – 1, 6 км. Общий старт со всей страной в рамках «Забег.рф» состоялся в 9 утра – для дистанций в 10 и 21 км. Также часть бегунов преодолели 5 км.

В этом году организаторы изменили трассы. Старт и финиш были на Зеленом острове, а сам маршрут проходил по Набережной. Атмосферу праздника создавал ведущий Дмитрий Губерниев.