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НовостиПроисшествия5 июня 2023 7:33

Пожарные спасли человека из горящего дома в поселке Райский Липецкой области

Пламя тушили два расчета МЧС
Алина ПАЛАГИНА
Чердак жилого дома сгорел в поселке Райское

Чердак жилого дома сгорел в поселке Райское

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В субботу, 3 июня, в Тербунском районе Липецкой области вспыхнул кирпичный жилой дом площадью в 60 квадратных метров. В 12:52 в поселок Райский на улицу Садовая выехали два пожарных расчета. Сотрудники МЧС спасли человека из горящей постройки.

У дома полностью сгорел чердак на площади в 20 квадратов. Также пламя повредило имущество на пяти квадратах, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

В селе Октябрьское у сарая сгорела крыша

В селе Октябрьское у сарая сгорела крыша

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В тот же день пожар произошел в селе Октябрьское Усманского района. На улице Проездная воспламенился сарай в 16 квадратов. На место происшествия прибыл один расчет МЧС. Также постройку помогал тушить доброволец. Огонь уничтожил шиферную крышу по всей площади.