Подростки 12 и 14 лет пострадали в ДТП с «Хендаем» и «Маздой» на Балмочных в Липецке

Две пассажирки "Мазды" пострадали в ДТП с иномаркой в Липецке Фото: Алина ПАЛАГИНА

2 июня на улице Балмочных в Липецке столкнулись автомобили «Хендай» и «Мазда». За рулем корейского авто сидел 73-летний водитель. На второй иномарке ехала 32-летняя женщина, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. В результате ДТП пострадали две пассажирки японской машины – подростки 12 и 14 лет.

В Лев-Толстовском районе пострадали водитель и три пассажирки "Шкоды" Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

4 июня в аварии в Лев-Толстовском районе пострадали четыре липчанина. В селе Троицкое на улице Центральная столкнулись 50-летняя женщина на «Шкоде» и 62-летний автомобилист на «Хендай». Травмы получили водитель и три пассажирки чешского авто. Полиция проводит расследования по факту двух ДТП.

За трое суток жители региона нарушили ПДД 9 184 раза. Инспекторы остановили 41 пьяного водителя. 230 автолюбителей не использовали ремень безопасности. Дорожные камеры записали 8 409 случаев, когда липчане выезжали на встречную полосу, неправильно парковались и превышали скорость.