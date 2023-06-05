За работой 104 аттракционов Липецкой области усилят контроль

В Липецкой области дополнительно проверят состояние аттракционов Фото: Алина ПАЛАГИНА

В этот понедельник 5 июня, одной из тем еженедельного совещания с губернатором Липецкой области стали аттракционы. Всего в регионе работают 104 подобные площадки. С началом лета количество посетителей в парках выросло. Значит, и желающих покататься на каруселях или колесе обозрения стало больше. В области решили усилить контроль за состоянием аттракционов.

– Сейчас мы проводим выездные обследования и внеплановые проверки с участием прокуратуры, – отметил заместитель главы региона Игорь Кремнев. – Нарушения оперативно устраняют.

Двум площадкам приостановили регистрацию, пока владелец не исправит недочеты. При этом работу площадок проверяют регулярно – в Липецкой области действует закон о госнадзоре за техническим состоянием аттракционов.