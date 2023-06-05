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НовостиПроисшествия5 июня 2023 12:17

На координатора запрещенной ячейки «Штаб Навального» в Липецке завели дело об экстремизме

После запрета организации липчанин продолжил вести группу в мессенджере
Алина ПАЛАГИНА
На липецкого координатора запрещенной группы «Штаб Навального» завели уголовное дело

На липецкого координатора запрещенной группы «Штаб Навального» завели уголовное дело

Фото: Юлия КЛЮЕВА

На липецкого координатора запрещенной ячейки «Штаб Навального»* завели уголовное дело по части 2 статье 282.2 УК «Участие в деятельности экстремисткой организации». Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

По информации ведомства, группа работала на территории региона с 2017 по 2021 год. Затем по решению суда общественное объединение запретили. 34-летний липчанин уехал за границу, но продолжал вести канал в мессенджере.

Преступление выявили совместно с сотрудниками центра по противодействию экстремизму УМВД России по Липецкой области. На данный момент следователи собирают доказательства совершения общественно опасного преступления. Максимальная санкция статьи предусматривает до шести лет колонии.

* «Штабы Навального» признаны в РФ экстремистскими организациями и запрещены. Алексея Навального включили в список иностранных агентов, экстремистов и террористов Федеральной службы по финансовому мониторингу.