На координатора запрещенной ячейки «Штаб Навального» в Липецке завели дело об экстремизме

На липецкого координатора запрещенной группы «Штаб Навального» завели уголовное дело Фото: Юлия КЛЮЕВА

На липецкого координатора запрещенной ячейки «Штаб Навального»* завели уголовное дело по части 2 статье 282.2 УК «Участие в деятельности экстремисткой организации». Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

По информации ведомства, группа работала на территории региона с 2017 по 2021 год. Затем по решению суда общественное объединение запретили. 34-летний липчанин уехал за границу, но продолжал вести канал в мессенджере.

Преступление выявили совместно с сотрудниками центра по противодействию экстремизму УМВД России по Липецкой области. На данный момент следователи собирают доказательства совершения общественно опасного преступления. Максимальная санкция статьи предусматривает до шести лет колонии.

* «Штабы Навального» признаны в РФ экстремистскими организациями и запрещены. Алексея Навального включили в список иностранных агентов, экстремистов и террористов Федеральной службы по финансовому мониторингу.