Автобусы №415 и 416 перестанут работать в Елецком районе с 11 июня

В Елецком районе прекращают работу два автобуса Фото: Алина ПАЛАГИНА

С воскресенья, 11 июня, в Елецком районе Липецкой области перестанут работать автобусы №415 и 416. Решение приняли из-за высоких расходов.

– Маршруты обслуживают всего два автобуса, – написали в телеграм-канале регионального управления дорог и транспорта. – Затраты на организацию перевозок и поддержание технически исправного состояния транспортных средств превышают доходы.

Липчанам предложили альтернативные маршруты. До поселка Солидарность можно доехать на автобусах №1, №11, №18.

Жители отдаленных улиц доберутся на №411. Транспорт отправляется из поселка от остановки «улица Максимова» до автостанции №2 в Ельце.

Автобус №7 довезет пассажиров до деревни Хмелинец. Его конечная остановка находится рядом с населенным пунктом. Также можно выбрать маршрут №214: Хмелинец (свх. Луч) - свх. Ключ Жизни».