Питьевую воду отключат в зоопарке и на шести улицах Липецка во вторник 6 июня

В Липецке отключат холодную воду на шести улицах Фото: Алина ПАЛАГИНА

Во вторник, 6 июня, в Липецке отключат питьевую воду на шести улицах и в зоопарке. Специалисты водоканала будут проводить плановые ремонтные работы. Краны пересохнут с десяти утра до восьми вечера, сообщили в пресс-службе «РВК-Липецк».

Без холодной воды останутся жители домов по улицам Первомайская, 2; Карла Маркса, 2, 5, 5а, 7, 25, 25а, 27, 27/1, 27 строение 2, 27 строение 1, 27а, 30, 31/2, 31, 31/1, 31 строение 1, владение 9 – зоопарк и на площади Революции, 9, 10. Машина с водой приедет на Первомайскую, 2.

Также подачу ресурса ограничат на Катукова, 37а, 39, 39а, 41; Кривенкова, 9 и Шуминского, 19. Воду привезут на Кривенкова, 9.

Специалисты предупреждают, что после включения вода может течь мутной. За дополнительной информацией обращайтесь по номерам: *6048, 236-048.