Управляющую компанию в Липецке признали банкротом с долгом в 31,2 миллиона

В Липецке обанкротилась управляющая компания Фото: Алина ПАЛАГИНА

Управляющую компанию в Липецке признали банкротом. ООО «НАШ ДОМ – ЛИПЕЦК» обратилась с заявлением в октябре прошлого года. 12 января 2023 года Арбитражный суд ввел процедуру наблюдения. На этом этапе анализируют, возможно ли исправить финансовое положение фирмы, расплатиться с кредиторами и продолжить работу.

Уже в мае временный управляющий предоставил отчет и ходатайствовал о признании компании несостоятельной, а также открытии конкурсного производства. Общая сумма кредиторского долга составила 31,2 миллиона рублей, сообщили в объединенной пресс-службе региональной судебной системы.

В итоге организация обанкротилась. Конкурсное производство должно занять шесть месяцев по решению суда. Как правило, во время этой процедуры конкурсный управляющий собирает имущество компании для продажи на торгах. Полученные деньги распределяют между кредиторами.