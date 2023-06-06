Делегация Липецкой области отправится на ПМЭФ-2023

На следующей неделе в Санкт-Петербурге начнется ПМЭФ-2023 Фото: архив "КП"

Делегация Липецкой области отправится в Санкт-Петербург на ПМЭФ-2023. В этом году 26-й международный экономический форум пройдет с 14 по 17 июня. На мероприятии обсудят вопросы глобальной и отечественной экономики, социально-политической сферы и технологического развития.

По словам советника президента России, ответственного секретаря Оргкомитета ПМЭФ Антона Кобякова, хаотичность мировой экономики связана с изменениями международных экономических объединений, растущим социальным неравенством и нестабильными торговыми и политическими отношениями. Именно поэтому возможности устойчивого развития глобальной экономики особенно актуальны сегодня.

Напомним, на 25-м юбилейном ПМЭФ-2022 собрались более 14 000 человек из 130 стран мира. Липецкая делегация также принимала участие в форуме. Ее возглавлял губернатор Игорь Артамонов.