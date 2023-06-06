Третий именной дивизион из добровольцев на СВО планируют создать в Липецкой области

В Липецкой области планируют собрать третье именное подразделение для участия в спецоперации Фото: принтскрин видео.

В Липецкой области для участия в СВО планируют создать третий именной дивизион из добровольцев. Регион уже отправил запрос в Министерство обороны России. Об этом рассказал губернатор Игорь Артамонов во время визита в пункт отбора на военную службу по контракту.

– Побывал в пункте отбора на военную службу по контракту. Не пустует, люди приходят постоянно, – написал в телеграм-канале глава области. – Пока был там, четыре человека записались в наш именной артдивизион имени Пешкова. В среднем в день здесь принимают 15-20 человек, бывало и 70.

Также губернатор отметил, что условия труда у сотрудников пункта оставляют желать лучшего. Еще одну, но более комфортную точку отбора решили открыть рядом с отделением фонда «Защитники Отечества».

Напомним, в Липецкой области уже собрали два подразделения для контрактников. Первый гаубичный артиллерийский дивизион имени Ивана Флерова находится в зоне спецоперации. Второй реактивный отряд, названный в честь Олега Пешкова, проходит боевое слаживание.