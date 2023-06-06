ОРВИ заболели 3 612 жителей Липецкой области за неделю

В Липецкой области за неделю ОРВИ заразились более 3,5 тысяч человек Фото: Алина ПАЛАГИНА

За неделю в Липецкой области ОРВИ заразились 3 612 жителей. Грипп не нашли ни у одного человека, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. Показатель заболеваемости снизился на 12%. Более половины пациентов – дети до 14 лет.

Основная масса заразившихся приходится на областной центр. В поликлиники Липецка с симптомами острых респираторных инфекций обратился 2 391 горожанин. Лабораторные анализы показали, что в регионе преобладают парагрипп – 58%, риновирусы – 23% и сезонные коронавирусы – 8%.

Медики предостерегают липчан от самолечения. Жителям советуют обращаться к врачу с первыми признаками простуды. Особенно внимательно к здоровью должны относиться жители с хроническими болезнями, беременные женщины и пенсионеры.