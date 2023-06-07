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НовостиЭкономика7 июня 2023 11:00

Делегацию Липецкой области на ПМЭФ-2023 возглавит губернатор Игорь Артамонов

Петербургский международный экономический форум пройдет с 14 по 17 июня
Алина ПАЛАГИНА
Липецкая делегация отправится на ПМЭФ-2023

Липецкая делегация отправится на ПМЭФ-2023

Фото: Юлия КЛЮЕВА

Делегация Липецкой области примет участие в ПМЭФ-2023. По традиции ее возглавит губернатор Игорь Артамонов. Об этом lipetsk.kp.ru сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Международный экономический форум стартует в Санкт-Петербурге 14 июня. Завершится мероприятие 17 июня. Треки деловой программы посвятят перспективам глобальной и российской экономики, социально-политической сфере и технологическому прогрессу. Участники также обсудят вопросы здравоохранения, туризма и экологии.

Напомним, одно из самых масштабных и значимых событий впервые состоялось в 1997 году. С того времени Форум проводят ежегодно. За 25 лет ПМЭФ завоевал статус ведущей мировой площадки для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых вопросов, стоящих перед Россией.