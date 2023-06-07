Пьяный рецидивист с любовницей друга угнал автомобиль «Москвич» в селе под Липецком

В селе под Липецком мужчина угнал "Москвич" Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В Липецком районе полицейские задержали подозреваемого в угоне «Москвича». Владелец оставил машину во дворе дома в селе Попова Ляда. Вечером он выпивал с любовницей и знакомым, а утром автомобиль пропал вместе с ключами.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, липчанин рассказал полицейским о случившемся, и они направились в село Ивово, где проживает товарищ потерпевшего. У дома по улице Колхозная они нашли пропавший «Москвич» в исправном состоянии. А также задержали подозреваемого – безработного и судимого за кражу 35-летнего местного жителя. Мужчина признался, что взял чужую машину, чтобы ночью с подругой доехать до села Ивово и купить алкоголь.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Максимальное наказание – до 5 лет тюрьмы. Также нарушителя приговорили к 100 часам обязательных работ за пьяную езду без прав.