В Липецкой области проведут электронное голосование на допвыборах депутата Госдумы

В Липецкой области используют электронное голосование на допвыборах депутата Госдумы Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области проведут дистанционное электронное голосование на дополнительных выборах депутата Госдумы по одномандатному избирательному округу №114. Об этом сообщили в пресс-службе регионального избиркома. Речь идет о Правобережном и Советском округах Липецка, Ельце, Данковском, Добровском, Елецком, Краснинском, Лебедянском, Лев-Толстовском, Становлянском, Чаплыгинском и частично Липецком районах.

Кроме того, электронное голосование используют на выборах Советов депутатов Добровского, Становлянского муниципальных округов, Куйманского сельсовета Лебедянского района и допвыборах депутата Данковского горсовета.

Избирательные участки с бюллетенями будут работать по-прежнему. Традиционные пункты убирать не станут. Липчане смогут решить, каким способом отдать голос.