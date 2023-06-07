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НовостиОбщество7 июня 2023 14:03

В Липецкой области проведут электронное голосование на допвыборах депутата Госдумы

Избирательные участки с бюллетенями будут работать по-прежнему
Алина ПАЛАГИНА
В Липецкой области используют электронное голосование на допвыборах депутата Госдумы

В Липецкой области используют электронное голосование на допвыборах депутата Госдумы

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области проведут дистанционное электронное голосование на дополнительных выборах депутата Госдумы по одномандатному избирательному округу №114. Об этом сообщили в пресс-службе регионального избиркома. Речь идет о Правобережном и Советском округах Липецка, Ельце, Данковском, Добровском, Елецком, Краснинском, Лебедянском, Лев-Толстовском, Становлянском, Чаплыгинском и частично Липецком районах.

Кроме того, электронное голосование используют на выборах Советов депутатов Добровского, Становлянского муниципальных округов, Куйманского сельсовета Лебедянского района и допвыборах депутата Данковского горсовета.

Избирательные участки с бюллетенями будут работать по-прежнему. Традиционные пункты убирать не станут. Липчане смогут решить, каким способом отдать голос.