Мошенника из Липецкой области осудили на 2 года за финансовую пирамиду в Минске

Фото объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области Фото: с сайта

В Липецкой области вынесли приговор 67-летнему жителю Лебедянского района. С июля 2010 по июнь 2014 года мужчина зарегистрировал в Минске потребительские кооперативы, арендуя офисные помещения представительского класса. Он разработал различные виды договоров займа, суммы процентов в которых значительно превышали установленные банками Республики Беларусь.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона, лебедянец организовал так называемую «финансовую пирамиду». Он обманом получил более 78 миллионов рублей.

Афериста признали виновным в мошенничестве, совершенном группой лиц с использованием служебного положения в особо крупном размере – ч.4 ст.159 УК РФ. Суд назначил ему 2 года и 6 месяцев исправительной колонии общего режима.