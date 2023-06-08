Шесть выпускников Липецка сдали ЕГЭ по химии и литературе на 100 баллов

В Липецкой области появились первые 100-балльники ЕГЭ Фото: "КП" Архив

В этот четверг, 8 июня, опубликовали результаты экзаменов по выбору. Шесть выпускников липецких школ сдали ЕГЭ по химии и литературе на 100 баллов, сообщили в пресс-службе регионального управления образования и науки. Одиннадцатиклассники писали предметы 26 мая.

Максимальный результат по химии получили четверо участников – из лицеев №66 и №44, гимназии №64 и школы №70. Двое ребят из гимназий №12 и №1 показали высший балл по литературе.

Напомним, также 8 июня юные липчане сдавали экзамен по обществознанию. Предмет выбрали 2 348 учеников. Его считают одним из самых популярных среди выпускников. Пункты проведения организовали в 23 школах. Порог по обществознанию для поступления в университет составляет 42 балла.