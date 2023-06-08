В Липецке жители Дачного пожаловались на грязь и мусор возле ярмарочных палаток

В Липецке проверили содержание ярмарок Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Сотрудники управления потребрынка проверили три ярмарки в Липецке. Больше всего претензий вызвала торговая площадка в поселке Дачный. Местные жители жаловались на грязь и мусор вокруг палаток. Специалисты лично убедились в беспорядке.

На многие товары не прикрепили ценники. Информация о продавцах также отсутствовала. На территории лежали порванные коробки. Складировать мусор больше негде, ведь организатор не поставил контейнеры.

Причем ответственного за ярмарку выбрали на торгах. Теперь предприниматель должен исправить замечания. В противном случае придется разорвать контракт, сообщили в пресс-службе мэрии.

Также проверяющие посетили точку на улице Ульяны Громовой около Центрального рынка. Здесь нареканий не нашлось. Покупателям нравится место, цены и обслуживание.

На следующем адресе заметили изъяны. Внешний вид торгового пространства на Елецком оценили невысоко. Только в двух палатках из трех продавали овощи. Не везде выставили справку о производителях.

Сотрудники заинтересовались и шашлыками, которые готовили на ярмарке. Организатору напомнили о санитарных нормах. Региональное управление Роспотребнадзора попросят обратить внимание на точку общепита.