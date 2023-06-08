Под Липецком пропала 89-летняя дезориентированная пенсионерка в темном халате

В Липецкой области пропала пенсионерка Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Липецкой области ищут пенсионерку. 89-летняя Чернышова Александра Павловна пропала в этот четверг 8 июня в Грязинском районе. Старушка ушла из дома в деревне Демшинка Коробовского сельсовета и не вернулась. Как сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт», пожилая женщина не ориентируется в пространстве.

Приметы: рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые, глаза серые.

Была одета: бордовая кофта, темный халат, коричневые туфли, коричневый платок.

Просьба ко всем, кто видел Александру Чернышову или знает, где она может находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 - полиция; 8-800-700-54-52 - отряд «ЛизаАлерт» или «112» - экстренные службы.

Волонтеры уже выехали на поиски. Им требуется помощь добровольцев.