Под Липецком осудят таксиста, который насмерть зарезал женщину 18 лет назад

В Липецкой области осудят таксиста, который зарезал женщину 18 лет назад Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области будут судить таксиста, который 18 лет назад зарезал супругов. В апреле 2005 года злодей проник в дом в Ельце. На его пути встала женщина, за что получила 16 ударов ножом. Несчастная скончалась на месте. На крики супруги выбежал муж. Ему удалось выжить, несмотря на 5 ранений.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, преступление удалось раскрыть благодаря дактилоскопической и генетической экспертизам. Они подтвердили причастность таксиста к злодеяниям. Отпечатки пальцев и крови следователи сняли на месте трагедии 18 лет назад.

Ельчанина осудят за покушение на разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, а также за убийство из корыстных побуждений. Прокурор уже утвердил обвинительное заключение.