Свет отключат жителям Сокола, Сырского Рудника и Сселок в Липецке 9 июня

В Липецке в пятницу 9 июня отключат свет Фото: Юлия КЛЮЕВА

В пятницу 9 июня в Липецке отключат свет. С 9 утра до 4 часов вечера без электроэнергии останутся жители дома №44 по улице Индустриальная.

С 9 утра до 5 часов вечера свет погаснет на Соколе по улицам Ивана Франко, Минина, Ушинского, 2, 12, 14, 16, 18, 22; переулок Курако, 1, 1а, 2, 3; Челюскинцев, 1-4. На этот же период времени отключат ресурс в районе Сырского Рудника: улицы Ангарская, 31; Городовикова, 11; Жактовская, 1а, 12, 25, 26а, 38; Исполкомовская, 7; Минская, 49а; Ново-Весовая, 14в - 22, 26, 33; Паровозная, 11а; Поселковая, 1а, 2а, 4, 30в, 33, 47а; Прудная, 1, 1в-д, 2; Рудничная, 17, 21, 25; Рябиновая; Солнечная; Ударников; Юрия Смирнова.

Также света не будет в селе Сселки: улицы Космонавтов, 1а; Посадская; Ракитная; Сокольская. И в садоводческих товариществах «Ударник» по улице Аллейная, «Металлург 6», 6. Подробности в Россети Центр по телефону 8-800-220-0-220.