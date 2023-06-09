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НовостиПроисшествия9 июня 2023 7:20

20-летняя уроженка Липецкой области оставила новорожденную дочь в рязанском лесу

Прохожий услышал плач ребенка и вызвал полицию
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Следственный комитет Рязанской области возбудил уголовное дело

Следственный комитет Рязанской области возбудил уголовное дело

Фото: архив КП

Уроженку Липецкой области подозревают в покушении на убийство новорожденной дочери. По данным следствия, 7 июня в Старожиловском районе Рязанской области 20-летняя девушка самостоятельно родила дочь. Затем она отнесла малышку в лес и оставила там.

Как сообщили в пресс-службе СКР по Рязанской области, плач ребенка услышал прохожий. Он вызвал полицию и скорую помощь. Девочку доставили в перинатальный центр. За ее состоянием наблюдают медики.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.106 УК РФ «Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка». Максимальное наказание – лишение свободы до 5 лет. Расследование продолжается. Следователи назначили необходимые экспертизы, опрашивают свидетелей и очевидцев злодеяния, собирают доказательства.