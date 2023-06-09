Гроза и порывы ветра до 17 м/с ожидаются в Липецкой области в пятницу 9 июня

МЧС предупреждает липчан о грозе Фото: Юлия КЛЮЕВА

В пятницу в Липецкой области ожидается гроза с сильными ветром. О непогоде жителей предупреждают спасатели. Стихия может обрушиться на регион в ближайшие 2-4 часа. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, ожидаются порывы ветра до 17 м/с.

Напомним, что во время грозы лучше не выходить из дома и отключить все электроприборы. Также советуют закрыть окна, чтобы не было сквозняка - он может привлечь шаровую молнию.

Оказавшись на улице, лучше укрыться в подъездах зданий или в подземном пешеходном переходе. Во время сильного ветра опасно становиться за остановочными павильонами, рекламными щитами, у стен домов. Запрещено подходить к оборванным электропроводам.

В случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб «112».