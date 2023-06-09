Холодную воду отключат на 4 улицах Липецка в субботу 10 июня Фото: Юлия КЛЮЕВА

В субботу 10 июня в некоторых районах Липецка отключат холодную воду. Все из-за ремонтных работ на сетях. После их окончания вода может быть мутной.

С 10 утра до 8 часов вечера без ресурса останутся жители центра города: улицы Ворошилова, 11 и Льва Толстого, 40, 42, 44. Также краны пересохнут в доме №29 на Катукова. На этот же период времени воду отключат в частном секторе села Сырское по улице Пролетарская.

Как сообщили в пресс-службе РВК-Липецк, воду подвезут по адресам: улицы Льва Толстого, 40; Катукова, 29, а также по заявкам потребителей. Более подробную информацию об отключениях можно узнать в диспетчерской компании по телефонам *6048, 236-048.