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НовостиОбщество9 июня 2023 14:30

Холодную воду отключат на 4 улицах Липецка в субботу 10 июня

Причина - ремонтные работы на сетях
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Холодную воду отключат на 4 улицах Липецка в субботу 10 июня

Холодную воду отключат на 4 улицах Липецка в субботу 10 июня

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В субботу 10 июня в некоторых районах Липецка отключат холодную воду. Все из-за ремонтных работ на сетях. После их окончания вода может быть мутной.

С 10 утра до 8 часов вечера без ресурса останутся жители центра города: улицы Ворошилова, 11 и Льва Толстого, 40, 42, 44. Также краны пересохнут в доме №29 на Катукова. На этот же период времени воду отключат в частном секторе села Сырское по улице Пролетарская.

Как сообщили в пресс-службе РВК-Липецк, воду подвезут по адресам: улицы Льва Толстого, 40; Катукова, 29, а также по заявкам потребителей. Более подробную информацию об отключениях можно узнать в диспетчерской компании по телефонам *6048, 236-048.