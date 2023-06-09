В Липецке директор УК заплатил штраф в 25 тысяч за протекающую крышу дома и мусор Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке на 25 тысяч рублей оштрафовали директора управляющей компании. Организация обслуживает дома в районе НЛМК. В одном из них нашли нарушения.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, со стен здания отвалилась побелка и краска, чердак завалили бытовым мусором. Также сотрудники обнаружили повреждения в вентиляционных каналах. Есть неполадки с крышей – в дождливую погоду она протекает.

На директора УК завели дело об административном правонарушении по ч.2 ст.14.1.3 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований». Ему назначили штраф в 25 тысяч рублей.

Прокурор внес представление в адрес руководителя. Специалисты управляющей компании начали ремонт в доме.