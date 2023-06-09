До +25 градусов тепла, дожди и грозы в Липецкой области в субботу 10 июня Фото: Юлия КЛЮЕВА

В субботу 10 июня в Липецкой области ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшие дожди. Ветер северной четверти 4-9 м/с. Температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла.

Днем в регионе столбик термометра покажет +25 градусов. Синоптики обещают кратковременные осадки. Местами грозы. Ветер усилится до 8-13 м/с. Возможны порывы до 17 м/с. Атмосферное давление будет падать, а потом медленно расти и составит 748 мм рт.ст.

В воскресенье 11 июня в Липецке будет облачно. В темное время суток до 11 градусов со знаком «плюс». Днем воздух прогреется только до +18 градусов. Дождей не ожидается. Ветер северо-восточный 12-14 м/с. Атмосферное давление без существенных изменений - 753 мм рт.ст.