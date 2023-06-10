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НовостиОбщество10 июня 2023 12:47

На 8 улицах Липецка отключат питьевую воду в воскресенье 11 июня

Липчанам приносят извинения за временные неудобства
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
В Липецке отключат воду

В Липецке отключат воду

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В воскресенье 11 июня на 8 улицах в Липецке отключат питьевую воду. Специалисты продолжают ремонтировать сети.

С 10 утра до 8 часов вечера без холодной воды останутся жители улиц Московская, 77; Юношеская, 39, 39а, 43а, 43м, ст43п, 43/2, 43/3, ст43Б, ст43Г, ст43Г/1, 43Д. На этот же период времени краны пересохнут по улицам Пионерская, 3; Студеновская, 17а, а также в частном секторе: Пионерская, 4-ой Пятилетки, переулок Весенний, переулок Вилкова.

Под данным пресс-службы РВК-Липецк, воду подвезут по адресам: Московская, 77; Юношеская, 39; Пионерская, 16. Горожанам приносят извинения за временные неудобства. Более подробную информацию об отключениях можно получить в диспетчерской по телефонам: *6048, 236-048.