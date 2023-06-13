Ремонт Октябрьского моста планируют закончить на 2 месяца позже в Липецке

В Липецке планируют завершить ремонт Октябрьского моста в сентябре Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке планируют перенести срок сдачи Октябрьского моста. По договору подрядчик должен отремонтировать переправу до 1 июля 2023 года. Однако теперь работы могут затянуться еще на два месяца – до сентября. Причина связана с разливом реки Воронеж. Об этом сообщили на комиссии горсовета во вторник, 13 июня.

– Работы в подмостовом пространстве временно ограничены, – отметил начальник городского управления главного смотрителя Виталий Лесных. – Рассматривается вопрос о переносе сроков производства работ. Подрядчик готовит в настоящее время пакет документов, мы их рассмотрим.

На данный момент специалисты закончили с торкретированием опор, пролетных балок, грунтовкой и покраской на 60%. На половину обновили тротуары и обустроили бортовой камень.