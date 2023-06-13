Стало известно, кто поедет на ПМЭФ-2023 от Липецкой области

ПМЭФ-2023 пройдет с 14 по 17 июня Фото: архив "КП"

В среду, 14 июня, в Санкт-Петербурге стартует международный экономический форум. Масштабное мероприятие завершится 17 июня. На ПМЭФ-2023 отправятся представители Липецкой области.

Традиционно команду возглавит глава региона Игорь Артамонов. Также в состав делегации вошли заместители губернатора Сергей Курбатов, Ольга Белоглазова, Игорь Кремнев и ряд других участников. Об этом lipetsk.kp.ru сообщили в пресс-службе областного правительства.

Напомним, форум посвятят вопросам глобальной и отечественной экономики, технологическому прогрессу, а также развитию туристической и социальной сфер. Площадки представят множество инновационных проектов. Делегаты обменяются опытом в мировых практиках и компетенциях. С подробной программой можно ознакомиться на сайте ПМЭФ.