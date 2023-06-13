Под Липецком рецидивист вышел из тюрьмы и в третий раз угнал УАЗ соседа

Горе-водитель попал в ДТП на угнанном УАЗе Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В Липецкой области у 61-летнего мужчины в третий раз угнали автомобиль «УАЗ Патриот». Это произошло в ночь с 11 на 12 июня в селе Каменная Лубна Лебедянского района.

Полицейские задержали подозреваемого – 33-летнего местного жителя. 9 июня мужчина освободился из мест лишения свободы. Он оказался там за двойной угон того же УАЗа у соседа осенью 2021 года.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, пьяный сельчанин проходил мимо знакомой машины и решил вновь на ней прокатиться. На автодороге «Красное-Теплое» он вылетел в кювет и перевернулся.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Максимальное наказание – до 5 лет лишения свободы.