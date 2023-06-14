В Липецке ищут пропавшую 72-летнюю пенсионерку в куртке цвета хаки

В Липецке пропала пенсионерка Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Липецке ищут 72-летнюю пенсионерку. Девяткина (Тишина) Валентина Петровна пропала в областном центре в воскресенье 11 июня. С того дня о ее местонахождении ничего не известно. Как сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт», пожилая женщина может находиться в любом городе.

Приметы: рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-каштанового цвета, глаза карие.

Была одета: куртка цвета хаки, темные брюки, темно-серые кроссовки.

Просьба ко всем, кто видел Валентину Девяткину или знает, где она может находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 - полиция; 8-800-700-54-52 - поисковый отряд «ЛизаАлерт» или «112» - экстренные службы.