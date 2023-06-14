Полицейские ищут вандалов, разбивших остановочные павильоны на проспекте Победы в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

Ночью 14 июня вандалы разбили остановочные павильоны в Липецке. Пострадали стеклянные конструкции у дома №4 по проспекту Победы. Хулиганы разбили сразу два павильона.

- На баланс эту остановку городу передали в апреле 2022 года, - прокомментировали lipetsk.kp.ru в пресс-службе мэрии. – Сумма ущерба составила около 148 тысяч рублей. Павильоны восстановят в течение месяца, так как нужно заказать материалы и дождаться доставки.

К делу подключилась полиция. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, проводится проверка. Участковые отдела №3 ищут вандалов.

Напомним, что с начала года хулиганы испортили 6 остановок областного центра. Липчан призывают бережнее относиться к городскому имуществу.