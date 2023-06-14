Два жителя Липецкой области заболели энтеровирусной инфекцией в мае

В Липецкой области за май энтеровирусной инфекцией заразились два человека Фото: Алина ПАЛАГИНА

За май в Липецкой области энтеровирусной инфекцией заразились два жителя. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. Ситуацию с заболеваемостью контролируют сотрудники ведомства.

Чаще всего ЭВИ передается через воду и пищу. Энтеровирусы устойчиво держатся во внешней среде и могут долго жить в сточных водах, бассейнах, водоемах, а также в молоке, фруктах и овощах. Однако быстро погибают во время кипячения и прогревания.

Заболевание проявляется по-разному – как ОРВИ, герпетическая ангина, с высыпаниями на коже, стоматит, менингит, миокардит и неврит. Обычно пик приходится на летние и осенние месяцы. Вакцин или специфических средств профилактики пока не выработали.

Врачи советуют пить только кипяченую или бутилированную воду, мыть руки, фрукты и овощи. В общественных точках лучше использовать личные и одноразовые стаканы. Во время купания в бассейне избегать попадания в рот воды.

Липчан также предостерегают от самолечения. Если проявились симптомы ЭВИ, вызовите медика на дом и сократите контакт с семьей.