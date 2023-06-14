Правительство РФ выделит Липецкой области субсидию в 226 млн на модульные отели

Липецкая область получит 226,2 миллиона рублей на строительство модульных отелей Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

Правительство России выделит Липецкой области самую большую среди Черноземья субсидию на строительство модульных отелей. Всего регион получит 226,2 миллиона рублей.

В 2023 году сумма составит – 5,7 миллиона, а в 2024 – 220,5. Деньги планируют потратить на три проекта, сообщили в пресс-службе областного правительства. В Краснинском районе хотят возвести гостевые дома в парке «Олений», в Задонском районе увеличить количество номеров в загородном клубе «Донской лес» и в Добровском районе расширить агротуристический комплекс «Живое село».

Всего в федеральной казне для Черноземья оставили 457,6 миллиона рублей на модульные отели. В этом году Курской области направят 2,2 миллиона, Тамбовской – 16,1 млн. Воронежская область получит 213 млн в следующем году. Без субсидий останутся Орловская и Белгородская области.