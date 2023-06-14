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НовостиОбщество14 июня 2023 9:48

Правительство РФ выделит Липецкой области субсидию в 226 млн на модульные отели

Регион получит самую крупную сумму среди Черноземья
Алина ПАЛАГИНА
Липецкая область получит 226,2 миллиона рублей на строительство модульных отелей

Липецкая область получит 226,2 миллиона рублей на строительство модульных отелей

Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

Правительство России выделит Липецкой области самую большую среди Черноземья субсидию на строительство модульных отелей. Всего регион получит 226,2 миллиона рублей.

В 2023 году сумма составит – 5,7 миллиона, а в 2024 – 220,5. Деньги планируют потратить на три проекта, сообщили в пресс-службе областного правительства. В Краснинском районе хотят возвести гостевые дома в парке «Олений», в Задонском районе увеличить количество номеров в загородном клубе «Донской лес» и в Добровском районе расширить агротуристический комплекс «Живое село».

Всего в федеральной казне для Черноземья оставили 457,6 миллиона рублей на модульные отели. В этом году Курской области направят 2,2 миллиона, Тамбовской – 16,1 млн. Воронежская область получит 213 млн в следующем году. Без субсидий останутся Орловская и Белгородская области.