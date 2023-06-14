Аграрии трех районов Липецкой области собрали первые 50 тонн садовой земляники

В Липецкой области приступили к сбору садовой земляники Фото: "КП" Архив

Аграрии Липецкой области собрали первые 50 тонн садовой земляники. Первыми к работам приступили усманские специалисты, сообщили в пресс-службе регионального управления сельского хозяйства.

Уборкой урожая в промышленных масштабах занимаются в трех районах – Долгоруковском, Лебедянском и Усманском. Ягода растет на полях общей площадью в 130 гектаров. Кстати, в прошлом году сельхозработники получили 1,2 тысячи тонн садовой земляники.

Напомним, в областном центре пройдут две клубничные ярмарки. Продавцы приедут 17 и 24 июня. Торговые палатки с ягодами выставят на площади возле ОЦКНТ. Покупателей будут ждать с восьми утра до двух дня. Адрес – улица Космонавтов, 54А.