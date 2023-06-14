Губернатор Липецкой области подпишет около 20 соглашений с инвесторами на ПМЭФ-2023

14 июня в Санкт-Петербурге стартовал ПМЭФ-2023 Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

Липецкая область участвует в XXVl Петербургском международном экономическом форуме, который проходит с 14 по 17 июня. Делегацию возглавляет губернатор Игорь Артамонов.

На ПМЭФ-2023 глава региона планирует встретиться с министрами России, бизнесменами, а также представителями банков, промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Руководитель области подпишет около 20 соглашений с инвесторами, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

– Важно, что крупные компании готовы вкладывать средства не только в новые производства, но и в развитие нашего региона, улучшение условий жизни липчан, – отметил Игорь Артамонов. – Также на полях ПМЭФ подведут итоги национального рейтинга инвестиционного климата за 2022 год.

Кроме того, во время мероприятия липецкая делегация получит кубок беговой столицы России. Награду вручит министр спорта РФ Олег Матыцин.