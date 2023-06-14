ОРВИ заболели 3 162 жителя Липецкой области за неделю

В Липецке ОРВИ заразились 1 964 горожанина Фото: Алина ПАЛАГИНА

За неделю в Липецкой области ОРВИ заразились 3 162 жителя. Показатель заболеваемости снизился на 12%. При этом, в регионе ни у одного пациента не нашли грипп.

Большая часть заболевших приходится на областной центр. В поликлиники Липецка с симптомами инфекции обратились 1 964 горожанина, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Результаты лабораторных анализов показали, что в регионе преобладают парагрипп – 44% и риновирусы – 24%. Пробы с сезонными коронавирусами, адено-, метапневмовирусами составили от четырех до 12%.

Врачи напоминаю об опасности самолечения. Липчанам советуют обращаться в медицинские учреждения при первых признаках ОРВИ. Также не стоит забывать о привычной профилактике – мыть руки, использовать антисептик и маски во время болезни.