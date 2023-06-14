На мосту в Грязях проезд для грузовиков и автобусов закрыли рамой в 2,5 метра

В Липецкой области огранили проезд для большегрузов по мосту через реку Матыра Фото: Управление дорог и транспорта Липецкой области

В Грязях Липецкой области на мосту через реку Матыра появилась рама высотой в 2,5 метра. Барьер решил поставить подрядчик, который ремонтирует переправу. Таким способом хотят окончательно закрыть проезд для грузовиков.

Водители игнорировали габаритное ограничение до 10 тонн Фото: Управление дорог и транспорта Липецкой области

Дело в том, что во время работ машинам предоставили полосу шириной в три метра. Такая дорога – слишком узкая для большегрузов. Поэтому на участке ввели габаритное ограничение до 10 тонн. Однако многие водители игнорировали правило, сообщили в пресс-службе регионального управления дорог и транспорта. В итоге грузовики ломали ограждения и сдвигали блоки, мешая ремонту.

Теперь крупные автомобили не смогут пересечь мост. К сожалению, рама мешает еще и автобусам. Общественному транспорту №226 придется объезжать переправу через дамбу Матырского водохранилища.