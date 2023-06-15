В Липецкой области откроют три завода по производству семян за 3 миллиарда

В Липецкой области построят три новых завода для производства семян Фото: Архив "КП"

В Липецкой области появятся три новых предприятия для производства семян. Соглашения подписали с тремя аграрными компаниями, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Инвесторы вложат в открытие около трех миллиардов рублей.

В декабре 2023 года планируют построить селекционно-семеноводческий центр, на котором будут работать с подсолнечником. Чаплыгинский «Лабаз» направит 1,5 миллиарда в проект. Завод сможет хранить около 30 тысяч тонн, а производить – 5 000 тонн.

К середине 2025 года подобное предприятие откроют и на елецком участке в особой экономической зоне «Липецк». Компания «Агролига ЦСР» инвестирует 300 миллионов рублей. В центре хотят выпускать около трех тысяч тонн твердой пшеницы.

«Раненбургъ» готов потратить на возведение семенного завода и склада 1,2 миллиарда. Площадка займется зерновыми и масличными культурами. Мощность производства составит 20 тонн в сутки.