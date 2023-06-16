46-летний водитель погиб в перевернувшемся «Рено» под Липецком Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

Смертельная авария произошла в Липецкой области в четверг 15 июня. В Лебедянском районе на автодороге Каменная Лубна-Докторово-Куликовка «Рено» вылетел в кювет и перевернулся. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, 46-летний водитель не справился с управлением. От травм мужчина погиб на месте.

В тот же день в Становлянском районе на трассе Дон 60-летний водитель «Лады Гранты» врезался в дорожное ограждение. Машина опрокинулась. В настоящее время автомобилист находится в больнице.

Липчан просят быть внимательнее за рулем и строго соблюдать Правила дорожного движения. Помните, что от этого зависит не только ваше здоровье, но и жизни других людей. В случае происшествия звонить по номеру экстренных служб «112».