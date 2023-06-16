В Липецке безработный украл из подъезда дома два велосипеда за 17600 рублей Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В Липецке в конце мая у 47-летней женщины украли два велосипеда за 17 600 рублей. Неизвестный похитил их с лестничной площадки многоквартирного дома по улице Физкультурной.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, полицейские задержали подозреваемого. Им оказался безработный 32-летний житель Грязинского района. Он пояснил, что пошел на преступление ради денег. Мужчина заметил, как женщина и ребенок завозят велосипеды в подъезд. Он выяснил, где они их оставляют, а через несколько дней вернулся с «кусачками», перерезал противоугонный тросик и забрал имущество.

Грязинец не стал сразу продавать велосипеды, чтобы не вызвать подозрение. А потом у него появились подработка и деньги, и он решил оставить транспорт себе. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание – до 5 лет лишения свободы.