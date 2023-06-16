В Липецке выпускница сдала ЕГЭ по профильной математике 100 баллов

Одиннадцатиклассница из липецкого лицея получила высший результат по профильной математике Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

Только одна выпускница в Липецкой области получила максимальный результат на ЕГЭ по профильной математике. Одиннадцатиклассница Софья Сметанина из лицея №66 в областном центре сдала экзамен на 100 баллов. Девушка планирует поступать на архитектурный факультет в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе регионального управления образования и науки.

– До сих пор не верится, что у меня получилось! Математику люблю с самого детства, – рассказала липчанка. – Всегда было интересно решать задачи, находить разные подходы. При подготовке к экзамену важно знать свои сильные и слабые стороны, обязательно делать все задания в комплексе. Верьте в себя, надейтесь на свои знания!

Всего в регионе 95 выпускников стали высокобалльниками по предмету. Ребята написали экзамен по профильной математике более, чем на 80 баллов.