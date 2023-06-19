Под Липецком в вылетевшем в кювет ВАЗ пострадали водитель и 5-летний ребенок Фото: Юлия КЛЮЕВА

В пятницу 16 июня в Липецкой области в ДТП пострадал 5-летний ребенок и водитель. Авария произошла вечером в Лев-Толстовском районе. На автодороге Лев-Толстой – Гагарино 36-летний мужчина не справился с управлением ВАЗа. Машина вылетела в кювет. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, травмы получили 5-летний пассажир и сам водитель. Их доставили в больницу.

В тот же день в Липецке на трассе Орел-Тамбов 31-летний мотоциклист врезался в дорожное ограждение. Ему понадобилась помочь врачей. Медики осмотрели пострадавшего и отпустили домой.

Липчан просят быть внимательнее за рулем и строго соблюдать Правила дорожного движения. Помните, что от этого зависит не только ваше здоровье, но и жизни других людей.