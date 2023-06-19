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НовостиОбщество19 июня 2023 15:34

Единый номер «112» будет принимать сообщения о бездомных в Липецке

На вызов приедет бригада «Социальный патруль»
Алина ПАЛАГИНА
Жители Липецка смогут помочь бездомным, позвонив в "112"

Жители Липецка смогут помочь бездомным, позвонив в "112"

Фото: архив "КП"

В Липецке система «112» будет принимать сообщения о бездомных. Операторы начнут передавать информацию сразу в дом ночного пребывания, сообщили в пресс-службе регионального управления соцполитики.

Диспетчеры выяснят местоположение бездомного и вызовут бригаду «Социальный патруль». Специалисты предложат необходимую помощь – с документами, ночлегом и питанием. При необходимости вызовут машину скорой помощи.

– В наших учреждениях созданы комфортные условия для социализации и адаптации лиц, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, – рассказала начальник управления социальной политики Липецкой области Татьяна Андреева.

Ранее горожанам приходилось писать о подобных случаях в чат соцзащиты, ЕДС, полицию и медучреждения. Единый номер упрощает схему. Теперь диспетчеры самостоятельно передадут правоохранителям информацию о человеке. Стражи порядка установят личность бездомного.