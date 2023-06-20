Водитель и 7-летняя пассажирка пострадали в ДТП с перевернувшимся «ВАЗом» под Липецком

В Липецкой области в ДТП пострадали четыре человека Фото: Алина ПАЛАГИНА

Вечером минувшего понедельника, в Лебедянском районе на трассе Липецк – Данков произошло ДТП. 61-летний водитель «ВАЗ-2114» не справился с управлением. Машина угодила в кювет и перевернулась, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. В результате аварии травмы получили автомобилист и 7-летняя пассажирка. Пострадавших увезли в больницу.

В тот же день в селе Нижний Воргол Елецкого района под колеса попали два пешехода. По предварительным данным, 19-летний парень за рулем «Шевроле Нивы» сбил 49-летнего мужчина и 51-летнюю женщину. Липчанам вызвали скорую помощь.

За сутки жители региона нарушили ПДД 4 985 раз. Инспекторы поймали семь пьяных водителей. 95 автолюбителей ехали без ремня безопасности. Камеры записали 4 672 случая, когда липчане превышали скорость, двигались по встречной полосе и нарушали правила парковки.