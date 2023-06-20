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НовостиОбщество20 июня 2023 7:52

ОРВИ заболели 3 376 жителей за неделю в Липецкой области

Ни один пациент не заразился гриппом
Алина ПАЛАГИНА
В Липецке ОРВИ заразились 2 347 горожан

В Липецке ОРВИ заразились 2 347 горожан

Фото: Алина ПАЛАГИНА

За неделю в Липецкой области ОРВИ заразились 3 376 жителей. Показатель заболеваемости увеличился на 3,5%. Более половины пациентов – дети до 14 лет, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Около 70% случаев ОРВИ приходится на областной центр. В поликлиники Липецка с признаками острых респираторных вирусных инфекций обратились 2 347 горожан.

Анализы показали, что в регионе преобладают парагрипп – 48%, риновирусы – 18% и сезонные коронавирусы – 15%. Бока-, адено- и РС-вирусы проявились в 4-7% проб.

Медики советуют воздержаться от самолечения. Липчанам с хроническими заболеваниями, беременным женщинам, пенсионерам и родителям с маленькими детьми следует внимательнее относиться к состоянию здоровья и консультироваться с врачами.