Эвакуированным в Липецкую область шебекинцам выплатят до 15 тысяч рублей

Белгородцам помогут получить единоразовую выплату в Липецкой области Фото: Алина ПАЛАГИНА

Жителей Белгородчины беспокоил вопрос выплат, которые они получали от «Российского Красного креста». После эвакуации в Липецкую область шебекинцы не могли больше получать финансовую поддержку. В регионе решили проблему.

Белгородцы могут обратиться в липецкое отделение организации. Помощь получат пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи и родители с детьми до трех лет, а также беременные женщины.

«Красный крест» разово перечислит до 15 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе облсовета. Для этого шебекинды должны написать заявление и подать копии документов, которые подтвердят социальный статус. С оформлением помогут сотрудники регионального управления социальной политики.