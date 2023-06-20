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НовостиОбщество20 июня 2023 8:14

Эвакуированным в Липецкую область шебекинцам выплатят до 15 тысяч рублей

Жители Белгородчины могут подать документы в региональное отделение «Российского Красного креста»
Алина ПАЛАГИНА
Белгородцам помогут получить единоразовую выплату в Липецкой области

Белгородцам помогут получить единоразовую выплату в Липецкой области

Фото: Алина ПАЛАГИНА

Жителей Белгородчины беспокоил вопрос выплат, которые они получали от «Российского Красного креста». После эвакуации в Липецкую область шебекинцы не могли больше получать финансовую поддержку. В регионе решили проблему.

Белгородцы могут обратиться в липецкое отделение организации. Помощь получат пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи и родители с детьми до трех лет, а также беременные женщины.

«Красный крест» разово перечислит до 15 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе облсовета. Для этого шебекинды должны написать заявление и подать копии документов, которые подтвердят социальный статус. С оформлением помогут сотрудники регионального управления социальной политики.